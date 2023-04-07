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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منظومة الشكاوى تتلقى 8 آلاف طلب استغاثة بمجال الصحة و6900 بشأن التموين

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

 وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت ورصدت 8247 شكوى وطلبا واستغاثة خاصة بقطاع الصحة، من بينها 1864 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملًا طبيًا سريعًا، فى مُختلف التخصصات، مؤكدًا أن تلك الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مُميزة فى التعامُل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها.

في الإطار نفسه، تعاملت وزارة الصحة والسكان مع 2303 شكاوى وطلبات والتماسات بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي، أو تقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة. كما تلقت منظومة الشكاوى عدد 569 شكوى واستغاثة تمثلت في طلب تسهيل إجراءات بعض الجراحات ببعض المستشفيات أو توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض الجراحات الأخرى.

وفيما يخص قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 6921 شكوى وطلبا وبلاغا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، وتم الانتهاء من فحص ودراسة وحسم 4902 شكوى وطلب؛ منها 4246 شكوى وطلبا بشأن البطاقات التموينية، والتوجيه لجهات الاختصاص المعنية لمعالجة وإصدار تلك البطاقات، وتم حسم 3298 شكوى وطلبا منها بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة.

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