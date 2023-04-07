غزة ولبنان تحت القصف.. الفصائل الفلسطينية ترد على العدوان الإسرائيلي

شن الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة سلسلة غارات على قطاع غزة.

وقصفت الطيران الحربي أراضي زراعية شرق حي الزيتون، ومرصد للمقاومة شرق غزة وموقعا للمقاومة جنوب غزة، وأرض زراعية في بيت حانون.

وجدد الاحتلال الاستهداف لموقع للمقاومة جنوب غزة وموقع للمقاومة شرق خانيونس.

وذكر جيش الاحتلال في بيان صحفي ان طائراته الحربية اغارت على مسار نفق ينطلق من منطقة بيت حانون ومسار لنفق اخر ينطلق من منطقة خانيونس والذي تم استهدافه خلال عملية "حارس الاسوار" ومنذ ذلك الحين بذلت جهودًا لاعماره".

وأضاف أن النفقين" لم يجتازا الى داخل إسرائيل ولم يشكلا تهديدًا على سكان إسرائيل."

وتابع الجيش في بيانه "كما تم استهداف موقعيْن لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة.



وقال ان الغارات "جاءت ردًّا على انتهاكات حماس الأمنية من قطاع غزة في الأيام الأخيرة".

وحمل الجيش حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن البدء بمهاجمة قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ من لبنان على الشمال.

أفادت فضائية الميادين في لبنان بدوي صوت انفجار جنوبي مدينة صور، ناجم عن عدوان إسرائيلي على منطقة القليلة الواقعة بين سهل رأس العين ومخيم الرشيدية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الاحتلال أطلق 6 صواريخ باتجاه لبنان ونفذ الهجوم على مكتب حماس في مخيم الرشيدية في صور.

ويأتي هذا العدوان بالتزامن مع شن الطائرات الحربية "الإسرائيلية" أيضاً غارات على شمالي قطاع غزة، وعلى جنوبي مدينة غزة.

كما شهدت الحدود اللبنانية مع تصعيداً أمنياً، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية في اتجاه الجليل الأعلى المحتل.

حماس

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، تعقيباً على عدوان الاحتلال على قطاع غزة، آن الاحتلال يظن أنه بإمكانه أن يوقف خيارتنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك عبر هذا العدوان.

واكد، ان هذا وهم كبير وسيكتشف الاحتلال أنه أخطأ في حساباته حينما هاجم قطاع غزة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف، "الاحتلال هو من بدأ كل هذا التصعيد حينما هاجم المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى بطريقة همجية وغير مسبوقة".

واوضح ان العدوان والدمار هو السلوك الحقيقي لهذا الاحتلال مشيرا الى ان هناك بطولة كبيرة يرسمها الشعب الفلسطيني في كل ساحات تواجده في الداخل والخارج، فقد رسخت حماس ترابط الساحات ووحدة الجبهات

واشار الى ان الاحتلال سيدفع ثمن جريمته في المسجد الأقصى وثمن عدوانه على شعبنا هنا في قطاع غزة.



وأضاف، "المقاومة وكتائب القسام سترد على أي عدوان على شعبنا، وستكون درعاً وسيفاً لشعبنا وللمسجد الأقصى وهي قادرة على رد العدوان".

واكمل، "المعركة على المسجد الأقصى ستكون نهايتها انتصارا للشعب الفلسطيني والمقاومة اليوم تلتحم بآمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن المقدسات.

وقال: انه بعد معركة سيف القدس ترسخت قضية الأقصى كقضية مركزية وعلى جدول أعمال كل الإقليم بعدما اعتقد الاحتلال أنه طوى هذه الصفحة.

فتح

قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، ان الاعتداء والقصف على غزة جاء بعد عرقلة الولايات المتحدة إتخاذ قرار من مجلس الأمن بشأن ما يحدث من انتهاكات في المسجد الأقصى.

واكد في تصريح وصل معا، ان العدوان على غزة بالقصف لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن يرفع الراية البيضاء .

وأضاف، "شعبنا مصمم على إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية".

سرايا القدس

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو حمزة، أن سيف القدس سيبقى مشرعًا في كل الساحات، وان المقاومة ضد المحتل الاسرائيلي مستمر دون تراجع.

وقال أبو حمزة، في تصريح مقتضب له اليوم الجمعة: "إن المقاومة اليوم تترجم عهدها للقدس والمقدسيين، وتواصل ردها المبارك على العدوان".

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهة الشعبية، انها استهدفت موقع استخبارات كسوفيم وكفار عزه وموقع أبو صفية، بقذائف الهاون من العيار الثقيل صباح اليوم الجمعة.

وأكدت الكتائب انها قصفت موقع أبو مطيبق العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل في تمام الساعة 8.10 صباح اليوم.

وأشارت في بيان وصل معا انها تخوض معركة التصدي للعدوان الاسرائيلي موحدين من خلال الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

لجان المقاومة في فلسطين

قال محمد البريم "أبو مجاهد"مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات على لبنان هدفها التغطية على أزماته المتصاعدة وخيباته المتلاحقة ومحاولة لاظهار وإستعراض قوته الهشة .

واوضح ام العدوان الهمجي المستمر الذي يستهدف قطاع غزة ولبنان العروبة لن يكسر او يثني شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة دورها بالدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وحماية المرابطين والمعتكفين والحرائر في باحات الأقصى المبارك .

وأكد ان إستمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا في غزة وأشقائنا في لبنان لن يقابل الا برد قوي يلجم العدو ويردعه ولن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي فالقصف بالقصف.



وأضاف:" على الاحتلال ان يدرك أن الاعتداء على الأقصى لن يمر مرور الكرام والمقاومة ستظل جاهزة ومتيقظة وحاضرة للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وعلى كافة الجبهات وفي كل الساحات ".