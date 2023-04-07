ملك الثلاثية.. الأهلي يصل إلى 250 مباراة بالدوري بعد الفوز أمام المحلة

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة .

النادي الأهلي بعد فوزه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة وصل إلى المباراة رقم 250 فى تاريخ مشاركاته فى الدورى المحلي التى يتمكن فيها من تسجيل ثلاثية من الأهداف.

الأهلي يواجه بيراميدز فى نهائي كأس مصر

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره فريق بيراميدز يوم الإثنين القادم، على ملعب إستاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

وقرر اتحاد الكرة، فى حال انتهاء مباراة نهائي كأس مصر 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز بالتعادل بعد انتهاء الوقت الأصلى سيتم لعب وقت إضافي ثم اللجوء لركلات الترجيح حال استمرار الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل.

عقوبات انسحاب بيراميدز أمام الأهلي

وفى حال انسحاب نادي بيراميدز من نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي سيتم اعتباره خاسرا بنتيجة 2-0

كما يتم حرمان نادي بيراميدز حال انسحابه من مباراة الأهلي فى نهائي كأس مصر من الإشتراك بالمسابقة الموسم التالى

وتشمل العقوبات أيضا وفقا للائحة اتحاد الكرة الخاصة ببطولة كأس مصر تغريم نادي بيراميدز حال انسحابه من مباراة الأهلي فى نهائي كأس مصر مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى تحمله كافة الأضرار المالية المقررة من الشركة الراعية وذلك وفقاً للمادة 62 الفقرتين 2 - 3

قرارات لمالك بيراميدز بعد رفض الحكام الأجانب في نهائي الكأس أمام الأهلي

أعلن سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، عدة قرارات عاصفة بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير ردا على تعنت اتحاد الكرة ضد النادي ورفض طلبه المشروع باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، والتي تجمع بيراميدز بالنادي الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقرر مالك بيراميدز، إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.

وجاء في البيان الرسمي:

بناء على البيان السابق بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٣، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.

مالك نادي بيراميدز

سالم الشامسي

واتخذ بيراميدز عدة خطوات بمخاطبة اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس مع تحمل كامل تكاليف استقدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه الاتحاد بحجة أن الطلب يخالف اللائحة التي تنص على طلب التحكيم الأجنبي قبل موعد اللقاء ب١٤ يوما في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام، البرتغالي فيتور بيريرا الذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية.