مياه بني سويف: تفعيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بسمسطا والفشن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تفعيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بمركزي سمسطا والفشن، تيسيرا علي السادة المواطنين و الإهتمام بتسهيل و تطوير الخدمات المقدمة.

وأكدت المهندسه دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، سعي الشركة الدائم و الإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء و سهولة حصول المواطن علي الخدمة، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماتها و التوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع.



وأضافت، أن التحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وخاصة في إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونياً، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع .