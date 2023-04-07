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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام عيد الفطر.. طرح البوستر الرسمي لفيلم ابن الحاج أحمد

ابن الحاج أحمد
ابن الحاج أحمد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ابن الحاج أحمد البوستر الدعائى الرسمي للفيلم استعداد لطرحه فى موسم عيد الفطر.

الترويج لفيلم ابن الحاج أحمد

وبدأت الشركة المنتجة لفيلم ابن الحاج أحمد فى الحملة الترويجية للفيلم استعداد لطرحه فى موسم عيد الفطر القادم. 

 

ونشر الفنان شيكو بطل الفيلم البوستر الدعائى الأول، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعلق عليه قائلا: البوستر التشويقي لفيلم ابن الحاج أحمد.

بوستر الفيلم ابن الحاج أحمد

لوك جديد لشيكو فى ابن الحاج أحمد

وحرص شيكو على الظهور خلال هذا العمل بلوك جديد ومختلف تماما عما اعتاد الظهور به، حيث قام بتغير لون شعره إلى الأصفر ليكون مفاجأة لجمهوره.

 

صابرين تعتذر عن الانضمام للفيلم

وكشفت الفنانة صابرين عن سبب اعتذارها عن فيلم ابن الحاج أحمد، والذى كان من المقرر أن تشارك فيه مع بطل العمل الفنان شيكو. 

وقالت صابرين لـ صدي البلد: كنت اتمني المشاركة فى بطولة فيلم ابن الحاج أحمد ولكني اعتذرت عن العمل بسبب تضارب مواعيد التصوير مع مسلسل أعمل ايه، والذى مازلنا نواصل تصوير حلقاته الأخيرة بالتزامن مع عرضه. 

وأشارت صابرين، إلى أنه كان من الصعب التنسيق بين العملين خصوصا وأن فيلم ابن الحاج أحمد مليء بالمشاهد التي تجمع بين كل أبطاله، لذا كان من الصعب أن تلحق بهم بعد بداية التصوير، لذا اضطررت إلى الاعتذار رغم حبها للشخصية التي كنات ستقدمها .
 

ابن الحاج أحمد فيلم ابن الحاج أحمد موسم عيد الفطر

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