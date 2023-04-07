رامز جلال ساخرا من وفاء عامر: لابسة قميص نقاشين

انهارت الفنانة وفاء عامر، وبدأت في الصراخ خلال مقلب الغسالة مع رامز جلال.

وسخر رامز من وفاء عامر، قائلا:"لابسة قميص نقاشين ولية هجمة وضخمة".

كما علق رامز جلال على ملابس وفاء عامر بالحلقة، قائلا: إيه يا بت اللبس المقرف دا إنتي نازلة تفسحي الكلب؟ دا قميص نقاشين ولابسة نضارة غوص.



يُذكر أن برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقاما قياسية بعد ساعات من عرضه

