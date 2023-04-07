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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند

تعتبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند، من الوصفات الشرقية اللذيذة والبسيطة، والحلويات المفضلة والمشهورة في شهر رمضان، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند، وهي من  الحلويات العربية ، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 أشخاص.
 

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند

 

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند



مقادير طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند :
180 غرام قشطة
½كوب زيت نباتي
1 بيضة
1½ كوب سميد
¾ كوب سكر
1 كوب حليب بودرة
5 ملعقة كبيرة جوز الهند
1 ملعقة كبيرة بايكينج باودر
1½ ملعقة كبيرة فانيليا
رشة ملح
قطر محلّى حسب الرغبة


طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند :
- في وعاء، نخفق البيض، الفانيليا، الزيت والقشطة.
- في وعاء آخر، نصع السميد، الحليب البودرة، الملح، السكر، جوز الهند والبايكيج باودر ثم نخلطهم جيداً.
- يصاف الخليط الأول إلى الثاني ونخلطهم باليد حتى يصبح الخليط متماسكاً.
- في صينية مدهونة بالطحينة، نضع الخليط ونقوم بهزّ الصينية برفق ثم نضعها في الفرن حتى تحّمر جوانبها ثم نخرجها.
- نضع القطر المحلّى على الصينية عند إخراجها، يمكنكِ زيادة الكمية حسب الرغبة.

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