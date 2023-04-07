أوقاف أسوان تواصل افتتاح المساجد الجديدة بمدن ومراكز المحافظة

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان جهودها لإفتتاح المساجد الجديدة سواء التى يتم إنشاؤها أو إجراء أعمال الإحلال والتجديد لها أو رفع كفاءتها بالجهود الذاتية أو من خلال وزارة الأوقاف.

وفى هذا الإطار فقد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى ، والشيخ أحمد حسن مدير الدعوة ، وبحضور قيادات وزارة الأوقاف بإفتتاح مسجد أبو شوك بشارع كسر الحجر ، والذى تم إحلاله وتجديده بالكامل بتكلفة تقديرية تصل لنحو 6 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وعلى مساحة 1200 م2 ، ليستوعب أكثر من 500 مصلى.

إفتتاح المساجد

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 224 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد الوكالة السويسرية للتنمية برئاسة ميخال هرارى نائب رئيس الوكالة ، والدكتور أندرياس زيست مدير البرنامج ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب مديحة عفيفى مدير مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP ، وكذا العميد يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

أنشطة متنوعة

ويستهدف مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الذى تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى ، والسيل الجديد ، وعزب كيما ، والذى سيخدم حوالى 50 ألف نسمة .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذا المشروع الحيوى والذى سيلبى إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه .



وطالب المحافظ بأهمية التنسيق المسبق مع الجهات المنفذه للمشروعات الجارية داخل مناطق شرق المدينة ، ومنها مشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 متر لضمان عدم وجود أي تعارضات أثناء التنفيذ ، بجانب الرجوع للدراسة العلمية الخاصة بإرتفاع منسوب المياه الجوفية لتحديد نوعية المواسير المستخدمة ، والأعماق المطلوبة لتركيبها.