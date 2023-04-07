تعليم أسوان تستعد لتجهيز الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

عقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعا بموجهى عموم المواد بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد الدايم مدير إدارة التعليم الثانوى، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى.

وشهد الإجتماع مناقشة الكتاب الوارد من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة بخصوص تجهيز الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية ، وللمواد الأساسية المعنية بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 للصفين الأول والثانى الثانوى.

الإمتحانات الإلكترونية

وقد استهل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنبيه على الموجهين الأوائل بالإدارات بوضع امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بنظام البوكليت، كما تم بالفصل الدراسي الأول بنسبة 85 ٪ إلكترونى ، 15 ٪ ورقى ، طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى) على أن تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب، ويتم تسليم الإمتحانات الالكترونية على فلاشة إلى قسم التطوير بالإدارة بداية من الأحد وحتى الخميس القادم كحد أقصى قبل أسبوعين من الامتحانات وفقاً للتعليمات الواردة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإمتحان سيكون موحداً على مستوى الإدارات، وأن طباعة الامتحان الورقى ستتم من خلال الإدارات التعليمية بعد مراجعة الموجه الأول للنموذج الورقى المعد للطباعة ومطابقته بالالكترونى .

بينما أكد فيصل نعيم مدير التعليم العام على موجهى العموم بالتنبيه على الموجهين الأوائل بأنه عند وضع أسئلة الامتحان مراعاة ألا يتم وضع الاختيارات التي تحتمل اجابتين، مع مراجعة الامتحان جيداً وحل جميع الأسئلة على المنصة طبقاً لنموذج الإجابة والتأكد من الحصول على الدرجة النهائية، ويتم تسليم نموذج الإجابة ورقى والتوقيع عليه بعد التأكد من مطابقته مع الحل على المنصة للامتحان الإلكترونى الذي تم وضعه، وأن يكون توزيع الدرجات مطابقاً لكل مادة بالإدارات الخمس حسب النسبة المقرر لذلك، مع مراجعة زمن الاختبار وتاريخ الاختبار والتأكد من وضعهما بشكل صحيح على المنصة.

الثانوية العامة

وأضاف مدير التعليم الثانوى ومدير التكوير التكنولوجى أنه تم التنبيه على المدارس بمتابعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط ( moe register.ermis.gov.eg)، حيث سيتم إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من يوم الثلاثاء ٤ إبريل الجارى وحتى ١١ من نفس الشهر ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

وفى نهاية الاجتماع أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على ضرورة تجهيز ومراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، مع التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجياً بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، تؤثر على سير وسلامة الامتحانات وحسن أداء الطلاب لها وتمنى للجميع دوام التوفيق.