عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تستعد لتجهيز الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

أنشطة تعليمية بتعليم
أنشطة تعليمية بتعليم أسوان

عقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعا بموجهى عموم المواد بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد الدايم مدير إدارة التعليم الثانوى، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى. 

وشهد الإجتماع مناقشة الكتاب الوارد من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة بخصوص تجهيز الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية ، وللمواد الأساسية المعنية بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 للصفين الأول والثانى الثانوى.

وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة أسوان تنفذ ورشة عمل لتعليم الحرف اليدوية

مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة يواصل خططه وبرامجه

الإمتحانات الإلكترونية 

وقد استهل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنبيه على الموجهين الأوائل بالإدارات بوضع امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بنظام البوكليت، كما تم بالفصل الدراسي الأول بنسبة 85 ٪ إلكترونى ، 15 ٪ ورقى ، طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى) على أن تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب، ويتم تسليم الإمتحانات الالكترونية على فلاشة إلى قسم التطوير بالإدارة بداية من الأحد وحتى الخميس القادم كحد أقصى قبل أسبوعين من الامتحانات وفقاً للتعليمات الواردة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإمتحان سيكون موحداً على مستوى الإدارات، وأن طباعة الامتحان الورقى ستتم من خلال الإدارات التعليمية بعد مراجعة الموجه الأول للنموذج الورقى المعد للطباعة ومطابقته بالالكترونى .

بينما أكد فيصل نعيم مدير التعليم العام على موجهى العموم بالتنبيه على الموجهين الأوائل بأنه عند وضع أسئلة الامتحان مراعاة ألا يتم وضع الاختيارات التي تحتمل اجابتين، مع مراجعة الامتحان جيداً وحل جميع الأسئلة على المنصة طبقاً لنموذج الإجابة والتأكد من الحصول على الدرجة النهائية، ويتم تسليم نموذج الإجابة ورقى والتوقيع عليه بعد التأكد من مطابقته مع الحل على المنصة للامتحان الإلكترونى الذي تم وضعه، وأن يكون توزيع الدرجات مطابقاً لكل مادة بالإدارات الخمس حسب النسبة المقرر لذلك، مع مراجعة زمن الاختبار وتاريخ الاختبار والتأكد من وضعهما بشكل صحيح على المنصة.

ثقافة أسوان تواصل إحياء أيام وليالي شهر رمضان بعروض فنية وثقافية متنوعة

السائحون يشاركون أطفال أسوان إحياء ليالى رمضان

الثانوية العامة

وأضاف مدير التعليم الثانوى ومدير التكوير التكنولوجى أنه تم التنبيه على المدارس بمتابعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط ( moe register.ermis.gov.eg)، حيث سيتم إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من يوم الثلاثاء ٤ إبريل الجارى وحتى ١١ من نفس الشهر ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

وفى نهاية الاجتماع أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على ضرورة تجهيز ومراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، مع التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجياً بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، تؤثر على سير وسلامة الامتحانات وحسن أداء الطلاب لها وتمنى للجميع دوام التوفيق. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي الكأس أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة أسوان تنفذ ورشة عمل لتعليم الحرف اليدوية

ترشيحاتنا

جوزها طفش وتعول 5 أبناء.. الحاجة فايزة بائعة خضار مهددة بالحبس بسبب 10 آلاف جنيه

الصحف السعودية| بيان مشترك للمملكة وإيران.. وولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

بإطلالة رمضانية.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بمحافظة الجيزة

فيسبوك يشتعل بفيديو تعذيب كلب في سوهاج والأمن يضبط المصور

آخر تطورات صفقة الحبوب.. ولافروف يكشف هدف الغرب بعد تدمير روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القهوة بزيت الزيتون.. اختراع يضع أشهر مقهي عالمي في أزمة

في يوم الصحة العالمي.. هذه الفحوصات الطبية مهمة لا تتجاهلها

لماذا رفض أمير عيد الاعتذار لمحمد رمضان| ما قصة الأزمة بين الثنائي؟

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس الزبائن.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ