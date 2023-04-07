نابولي يفوز على ليتشي بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على نظيره ليتشي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة ٢٩ من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم جيوفاني دي لورينزو بالهدف الأول لفريق نابولي في الدقيقة ١٨، ثم تعادل دي فرانسيسكو لفريق ليتشي في الدقيقة ٥٢، ثم سجل فالكون الهدف الثاني لفريق نابولي بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٦٤.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

ميريت، دي لورنزو، رحماني، كيم مين جاى، ماريو روي، أنجيسا، لوبوتكا، إلماس، لوزانو، جياكومو راسبادوري، كفاراتسخيليا.

وبهذه النتيجة، يعزز فريق نابولي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة، بينما يأتي فريق ليتشي في المركز السادس عشر برصيد ٢٧ نقطة.