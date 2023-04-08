أخبار الفن| حضور كثيف في عزاء والد دينا الشربيني.. روجينا: اللهجة الصعيدية لن تشغلني

عزاء والد دينا الشربيني.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها روجينا تكشف كواليس مسلسل ستهم، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

روجينا : اللهجة الصعيدية لم تشغلني في ستهم وعديت المرحلة | خاص

كشفت النجمة روجينا، عن كواليس مسلسل ستهم، المعروض لها حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني عبر قناتي النهار والمحور الفضائيتين.

روجينا: راهنت على «مسلسل ستهم» كقضية تمس المرأة الصعيدية والعربية| خاص

تحدثت النجمة روجينا، عن كواليس مسلسل ستهم، المعروض حاليا عبر قناتي النهار والمحور الفضائيتين، في الموسم الدرامي الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

أصالة توجه رسالة لـ إليسا: الخلاف بين الأصحاب وارد

أعربت الفنانة السورية اصالة نصري عن حبها للنجمة اللبنانية إليسا من خلال رسالة قصيرة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

طرح البوستر الرسمي لفيلم ابن الحاج أحمد قبل عرضه في موسم عيد الفطر

تم مؤخرا إطلاق البوستر الرسمي لفيلم ابن الحاج أحمد من بطولة نجم الكوميديا شيكو، والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، ويظهر في البوستر شيكو بشكله الجديد والمميز مع باقي أبطال ونجوم الفيلم.

حربوءة 2023..جوري بكر زوجة شقيق جعفر العمدة التي صنعت "رامز واكل الجو"

أثارت الفنانة جوري بكر، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، بعد الشخصية التي لعبتها في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، الذي جعل البعض يطلقون عليها لقب حربوءة 2023، بسبب الشر الذي تقدمه في الأحداث.

إسعاد يونس بـ العكاز في عزاء والد دينا الشربيني .. شاهد

بدأ مساء اليوم الجمعة 7 أبريل، عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

حضور شريف منير وهند صبري.. صور من عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

بدأ مساء اليوم الجمعة 7 أبريل، عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

كندة علوش وكريم عبد العزيز في عزاء والد دينا الشربيني

بدأ مساء اليوم الجمعة 7 أبريل، عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.