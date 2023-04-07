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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من مليون شخص.. السعودية تعلن حصيلة الوافدين على الحرم المكي اليوم

الحرم المكي
الحرم المكي

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، بأن الحرم المكي، شهد أكثر من 1.049 مليون معتمر ومصلٍّ في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

وناشدت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجميع، بضرورة التزام المعتمرين بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.

وذكرت الوزارة السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "عند أداء العمرة؛ تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح"، مشيرة إلى أن "الالتزام بالمواعيد؛ يضمن فرصتك".

وقالت: “في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد؛ يمكنك إلغاء التصريح، وحجز موعد جديد”.

الحرم المكي الحج رمضان السعودية وزارة الحج والعمرة شهر رمضان المبارك

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