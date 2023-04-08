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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،
حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


وكشفت جامعة حلوان انه قد بدائت الدورات التدريبية منذ بداية اجازة  منتصف العام الدراسي و تستمر خلال الفصل الدراسي الثاني

وكشف المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية عبر الضغط هنا 

جدير بالذكر أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة “من أجل مصر” المركزية بجامعة حلوان، بالدور الذي تقوم به الأسرة فى تنظيم العديد من الفعاليات.

وقال قنديل إن هذا الإفطار يعزز  ويدعم المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مبينًا دعم الجامعة لأنشطة الطلاب فى جميع المجالات.

 

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