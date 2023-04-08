مصطفى خاطر: الكوميديا صعبة جدا والمشاهد تحتاج وقت وجهد كبير

قال الفنان مصطفى خاطر إن تجربته في رمضان 2023 “كشف مستعجل” كانت للأساس معدة للعرض على "ووتش إت".

وأضاف مصطفى خاطر خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، إلى أن هناك شرائح لا تمتلك الأموال للعرض على الإنترنت، وهناك شريحة تعودت على مشاهدة المسلسلات والأفلام على التلفزيون.

وأوضح مصطفى خاطر أن دوره كوميدي في مسلسل،(كشف مستعجل) ، مؤكدا أن الكوميديا فى غاية الصعوبة، والمشاهد تحتاج وقت وجهد كبير.

مسلسل كشف مستعجل



ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك مصطفى خاطر في بطولته أمام محمد عبد الرحمن و هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.