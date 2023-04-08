مصطفى خاطر: عارف نفسى أقدر أقدم أى عمل فنى

تحدث الفنان مصطفى خاطر عن شخصيتة "عصفورة" التى شارك بها فى فيلم حرب كرموز.

وأضاف مصطفى خاطر خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، قائلا:" ممكن القائمين على الفيلم شافو أن قماشتى الفنية واسعة واقدر اقدم أدوار مختلفة".



وتابع الفنان مصطفى خاطر قائلا:" أنا عارف نفسى كويس واقدر أقدم أى عمل وأنا ممثل في الأول وفي الأخر و كوميديان".



مسلسل كشف مستعجل



ويشارك مصطفى خاطر فى مسلسل “كشف مستعجل” من 15 حلقة، مع أمام محمد عبد الرحمن و هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى