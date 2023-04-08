مصطفى خاطر: تعلمت الكثير من ياسمين عبد العزيز ومراتي بتطبخ كويس

كشف الفنان مصطفى خاطر، أنه استفاد كثيرًا من ياسمين عبد العزيز من واقع العمل معها، فهي سبقته في الدخول إلى عالم الفن.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنصة تزداد نجاحا والإقبال عليها في ازدياد والمستقبل لها ولذلك يركز عليها .



ولفت الفنان مصطفى خاطر، إلى أن المسرح مختلف عن المسلسل، حيث الأول يمكن فيه الارتجال أمام المسلسل غير مسموح من قبل المخرج أو المؤلف، موضحا أن الارتجال يكون في حدود المعقول وما ينفع قوله.

لا يوجد لي طلبات معينة في الأكل



واستطرد أنه فنان كوميدي وهذا تصنيفه في الساحة، موضحا أن الفنان الكوميدي يكون زكيا مثل عادل إمام، الذي قدم كل أنواع الفن.

واستطرد أنه لا يوجد لديه طلبات معينة في الأكل عند تناول الإفطار في المنزل، ولكنه رخم في التعليق على طعام زوجته، موضحا أنها تجيد الطبخ .