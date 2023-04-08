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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

راعي الفورد.. غضب في السعودية بسبب سائق متهور كاد يدهس أطفالا| شاهد

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بموجة غضب واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لرجل كاد أن يفقد أطفاله أثناء عبوره الشارع وكادوا أن يتعرضوا للدهس بسبب قائد السيارة المتهور.

وتحت هاشتاج  #راعي_الفورد، تداول رواد موقع "تويتر" في السعودية مقطع الفيديو للأب وهو يحاول أن يحمي أولاده عند عبور الشارع، وبعد عبورهم، سقط الأب على الأرض ونجا بأعجوبة من عجلات السيارة التي كان صاحبها يقود ليلاً دون إشعال فوانيس الإضاءة.

ووجد المقطع تفاعلاً كبيرًا وغضبًا من السعوديين، الذين ألقوا باللوم على قائد السيارة، بسبب تهوره وسرعته وإغلاق الإضاءة، مما جعل الأب لا ينتبه ويحاول قطع الشارع مع أطفاله.

وقال نشطاء إن الأب بذل كل ما في وسعه لإنقاذ أطفاله من الدهس، مطالبين بمعاقبة "راعي الفورد" على تصرفه.

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تحذير من السعودية

من جهتها، أطلقت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا إلى قائدي المركبات بعدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة في الليل، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، كما حذر المرور من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف، ما يعد مخالفة مرورية.

وتصل عقوبة المخالفة إلى غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.

 

السلامة العامة مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي المملكة العربية السعودية التواصل الاجتماعي السعودية المرور

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