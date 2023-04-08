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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تراجع 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم السبت

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم

هبطت أسعار الدواجن مجددا استمرارا لمسلسل الهبوط الذي بدأ منذ أول أيام شهر رمضان الكريم، ليصل سعر كيلو الفراخ الأمهات الى 60 جنيها في المزرعة ويباع للمواطنين بداية من 65 جنيها للكيلو، ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل الدواجن واللحوم والبيض

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7 ابريل 2023: أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم في مصر
أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الدواجن اليوم السبت 8-4-2023 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن 68 جنيهًا، وتباع للمستهلك ابتداء من 73 إلى 75 جنيهًا، حسب المناطق التي يتم بها البيع. 

وسجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم في بورصة الدواجن 60 جنيهًا، ويتم بيعها للسمتهك بـ"65" جنيهًا داخل المحلات.  

أسعار الدواجن البلدي اليوم السبت 

سجل سعر الفراخ البلدي اليوم في المزارع اليوم 110جنيهات للكيلو، وتباع بـ 115 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات التجارية.

أسعار الدواجن الساسو اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم السبت في بورصة الدواجن 98 جنيهًا، وتباع للمستهالك في المحلات التجارية بـ"110" جنيهًا.

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68 للأمهات .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 6 أبريل 2023

سعر كيلو البانية 

سجل سعر كيلو البانية اليوم في الأسواق المحلية 160 جنيه، ويعد هذا تراجع كبير حيث أنه كان يسجل 200 جنيهًا، ويعني هذا أنه تراجع 40 جنيهًا في الكيلو الواحد. 

أسعار البيض اليوم السبت 

أسعار البيض الأبيض اليوم 

استقر سعركرتونة البيض الأبيض صباح اليوم في مزارع التبيض عند سعر 90 جنيهًا، وتباع إلى المواطن في الأسواق الشعبية بـ 106 جنيه.

أسعار البيض الأحمر اليوم السبت

استقر سعر كرتونة البيض الأحمر صباح اليوم في المزارع ليصل إلي 96 جنيهًا، وتباع إلي المستهلك في المحلات بـ 108 جنيهات.

سعر البيض البلدي اليوم السبت 

وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم المزارع عند 106 جنيهات، ويباع إلى المستهلك في المحلات التجارية بسعر 115 جنيهًا.

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160
أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم 

أسعار اللحوم اليوم السبت 

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت استقرار في الأسعار في محلات الجزارة، وكذلك استقرت على أسعارها المخفضة في منافذ وزارة التموين.

اللحم الأحمر الصافي 275 جنيه للكيلو.

اللحم الموزه الكندوز 275 جنيه للكيلو.

اللحم الملبس بـ220 جنيه.

كيلو فخده ضاني بـ280جنيه..

كيلو ريش ضاني بـ280 جنهيه.

كيلو الكبدة بـ280 جنيه.

الكبد والكلاوي بـ250 جنيه الكيلو.

كيلو كلاوي وقلب بـ240 جنيه.

لحمة الرأس بـ160 جنيه.

سعر البفتيك 280 جنيه للكيلو.

سعر كباب الحلة 275 جنيه للكيلو.

الأستيك بـ275 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الانتركوت 275 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الشاورما 280 جنيه.

عرق التريبانكو بـ280 جنيه الكيلو.

عرق الفلتو بـ280 جنيه للكيلو.

كيلو دوش كندوز بـ220 جنيه.

اللحم المفروم الأحمر بـ270 جنيه للكيلو.

سعر كيلو اللحم المفروم الدسم 230 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 6 أبريل 2023

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لحمة الرأس بـ١٦٠ جنيه.

اللسان الكندوز بـ180 جنيه للكيلو.

الفشة بـ100 جنيه للكيلو.

الكرشة بعد التنظيف بـ80 جنيه للكيلو.

كيلو الممبار البلدي بعد التنظيف بـ100 جنيه.

وزاد سعر فص المخ العجالي ليسجل 150 جنيه بدلًا من140 جنيه.

سعر كفتة حاتي متبلة وجاهزة للشوي الكيلو بـ220 جنيه.

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