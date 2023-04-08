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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غيبوبة سكر… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

حلويات رمضان
حلويات رمضان

انتشرت منذ بداية شهر رمضان الكريم العديد من أسماء حلويات رمضان 2023 المثيرة للجدل، مما جعل الكثير من الأشخاص يقبل على هذه على المنتجات لتجربتها بالأخص الحلويات ذات الأسماء الغريبة و الغير تقليدية.

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لذا قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، يجب على الجميع لاسيما مرضى السكر الحذر الشديد من  الحلويات المنتشرة مؤخرا خلال شهر رمضان المبارك تحت مسميات غريبة الشكل والمضمون.

حذر الدكتور محمد إسماعيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من الحلويات المنتشرة في الأسواق بأسماء غريبة  والتي تحتوى على كميات مهولة من السكريات لا يتحملها البنكرياس.

كتب محمد إسماعيل:" ورأينا مؤخرا حالات غيبوبة سكرية متكررة بسبب هذه النوعية من الحلويات، نرجو الحذر من هذه السموم الضارة جدا بالصحة."

 

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