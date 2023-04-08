الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية ويحلق على علو منخفض فوق بيروت

أفادت صحيفة الكتائب اللبنانية بتحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق بيروت على علو منخفض.

وكانت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أفادت بأن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بشأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيرسل تعزيزات عسكرية على الحدود مع لبنان.

وقالت “الشرق” السعودية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد أماكن وشكل الرد على القصف الصاروخي.

بدوره، قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ليس لديها رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

وأوضح نتنياهو، في كلمة له، "ندعو لتهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد من يستخدم العنف".

وأضاف: “سنرد بقوة وسيدفع أعداؤنا الثمن”.