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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4.1 درجة.. زلزال يضرب مدينة تخت الإيرانية

زلزال - ارشيفي
زلزال - ارشيفي

تعرضت مدينة تخت في محافظة هرمزكان جنوبي إيران فجر اليوم لزلزال   بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر. 

ووفق وكالة الأنباء القطرية؛ فقد ذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال   وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض، عند التقاء خط العرض 27.50 شمالا وخط الطول 56.79 شرقا.

وأشارت الوكالة القطرية؛ الي انه لم ترد لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال .

يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، وكان أكثرها عنفا ذلك الذي ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمالي البلاد عام 1990، حينما بلغت قوته 7.7 درجة، موقعا 37 ألف قتيل و100 ألف جريح .

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