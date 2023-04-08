كيف تحقق أقصى استفادة من رمضان.. التنمية البشرية بجامعة حلوان تجيب| فيديو

قال الدكتور ياسر محمد ، رئيس وحدة التنمية البشرية بجامعة حلوان ، إن تحقيق أقصى استفادة من شهر رمضان الكريم يكون من خلال التخطيط قبل الشهر وخلاله وبعده ، مشيرا إلى أن الإنسان الذي لا يخطط فهو يخطط لفشله .

وتابع الدكتور ياسر محمد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، وتقديم الإعلامية فرح سعيد ، أن شهر رمضان أكبر مثال على التخطيط ، وإدارة الوقت ، والتنظيم ، والثبات الانفعالي ، والقدرة على مواجهة التحديات ، متابعا : " رمضان بيوفرلنا موارد واستهلاك مع التخطيط الجيد " .

وأضاف ، أن طريقة إدارة اليوم في رمضان تحتاج إلى تحديد ما الأشياء المهمة التي يجب أن يفعلها الشخص في اليوم مثل قرأة القران مع التوكل على الله .