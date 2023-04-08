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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث مروع.. مصرع وإصابة 12 شخصا في إنقلاب سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 أخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال 11 شخص مصابا بكدمات وسحجات بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتحفظ علي جثة بمشرحة المستشفي.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

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