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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: توفير 146 فرصة عمل للشباب عن طريق مديرية القوى العاملة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع ومدير القوى العاملة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تشغيل وتعيين ١٣ شابا من ذوي الهمم بمطروح وكذلك ١٣٣ شابا أخريين من أبناء المحافظة في عدد من الشركات والقطاع الخاص، وذلك من خلال جهود مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح.

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وأوضح عاطف درويش مدير عام القوى العاملة بالمحافظة أن جهود مكاتب التشغيل بالمديرية نجحت خلال مارس الماضي في توفير فرص عمل وتعيين 13 من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء مطروح من ذوي الهمم من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل. وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية القوى العاملة، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

وأوضح مدير عام القوى العاملة بالمحافظة أن التعيين فعلي مؤقت ودائم لمساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم

كما نجحت جهود مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح أيضا في توفير فرص عمل
وتعيين (133) من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل. وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية القوى العاملة، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها. 

وأضاف أن التعيين تم بشكل مؤقت ودائم وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح والشركات المشاركة مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.

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