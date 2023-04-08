سقوط شخصين يستغلان الأطفال الأحداث فى التسول بمدينة نصر

تمكن رجال الأمن من القبض علي شخصين يستغلان الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بمدينة نصر .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى .

وتم ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض و مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما عدد (3) أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .

وبمواجهة المتهمين إعترفا بنشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.