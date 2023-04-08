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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد القيامة المجيد السبت المقبل

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في مصر

تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بعيد القيامة المجيد في الثامنة من مساء السبت المقبل 15 أبريل الجاري، حيث يترأس الصلاة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم  بـ"سبت لعارز" وهو تذكار أشهر معجزة قام بها السيد المسيح بإقامة لعازر من بين الأموات بعد أن دفن بثلاثة أيام، وهو اليوم السابق للاحتفال بدخول السيد المسيح لأورشليم في "أحد السعف".

وسبت لعازر، هو ذكرى قيامته من القبر، ويحتفل به في السبت الذى يسبق أحد الشعانين، ولعازر هو صدّيق للسيد المسيح وتمت إقامته بعد أربعة أيام من رقاده.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس أحد الشعانين، صباح غد الأحد من دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وعدد من أبناء الكنيسة. 

ومن المقرر أن يتم نقل الصلوات عبر القنوات القبطية الرسمية التابعة للكنيسة "سي تي في وأغابي ومي سات" إلى جانب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من ناحية أخرى، دشن نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون التابعة للإيبارشية. 

شارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه أصحاب النيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة وتوابعها، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر واوسيم وتوابعها، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والثلاث آباء مقارات ، والمذبح البحري على اسم الشهيد ابسخيرون القليني، والقبلي على اسم الشهيد مار مينا والبابا كيرلس السادس، إلى جانب شرقية الهيكل (حضن الآب) (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس) وأيقونات الكنيسة (وأواني الخدمة والمعمودية).

وتحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زي بعيد القيامة المجيد في الواحدة والنصف من ظهر السبت المقبل الخامس عشر من أبريل الجاري، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

يشارك في الصلاة الدكتور القس يوسف سمير راعى الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل، والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع.

يحضر الصلاة عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والدبلوماسين ورجال الدين المسيحي والإسلامي، والإعلاميين والشخصيات العامة، كما يتم نقل الصلاة عبر القنوات الفضائية المصرية.

 

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