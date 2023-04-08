نجمات تعرضن للخيانة الزوجية| رانيا يوسف عاشت التجربة 3 مرات.. ومنة عرفة انفصلت بعدما اكتشفت هذا

أثار تصريح الفنانة ياسمين رئيس، بتعرضها للخيانة، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني وهو ما فتح الملف الشائك مرة أخرى من الفنانات اللاتي تعرضن إلى الخيانة الزوجية وأعترفن بها على الملأ.



ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، عددا من الفنانات اللاتي أعلن عن تعرضهن إلى الخيانة الزوجية:

ياسمين رئيس

قالت الفنانة ياسمين رئيس، تعليقا على ظاهرة الخيانة الزوجية، إنه ليس كل الرجال خائنين، وهناك من يخون وهناك من يحافظ على زوجته.

وأوضحت ياسمين رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تعرضت للخيانة عدة مرات، متابعة: "واحنا صغيرين كان في خيانة كتير"، مؤكدة أنها اكتشفت الكثير من الخيانة.

وأشارت ياسمين رئيس، إلى أن الخيانة ليست عاطفية فقط ولا تكون من الزوج أو الزوجة فقط، حيث إن الخيانة موجودة طوال الوقت، ومن الممكن أن تكون بين الأحباء والأصدقاء والأزواج.

وتابعت ياسمين رئيس: "زي ما في رجالة خاينة في ستات خاينة"، كما أنه ليس هناك صفة يمكن أن تعمم على الإنسان، مضيفة: “بمسك تليفون الراجل اللي معايا.. وأعرف كل التفاصيل عنه”.

منة عرفة

كشفت الفنانة منة عرفة في برنامج the blind date show عن عدد علاقاتها وارتباطتها العاطفية وهم ثلاث مرات ما بين خطوبة وزواج .

وأوضحت منة عرفة أن السبب المشترك فى الانفصال تعرضها للخيانة.

ريم البارودى

ظهرت الفنانة ريم البارودى من جديد فى أحد البرامج التليفزيونية، وروت تفاصيل جديدة عن طليقها الفنان أحمد سعد وخيانته المتكررة لها، وأنها كانت تسامحه بشكل مستمر بسبب أنها كانت تعتبرها نزوة في حياته.

وقالت إنها لا تخجل فى فكرة أنها اتخانت، موضحة أن الكل يتعرض إلى الخيانة وليست هى فقط، ولكنهن لا يعترفن، قائلة: "الكل بيتخان ولكنهن لا يعترفن ولا تحببن أن يفتحن الجرح ويطلع شكلهن غير مرضى وأنا ما استحيش ومتكسفش".

غادة عبد الرازق

بينما اعترفت الفنانة غادة عبد الرازق بخيانة زوجها، وذكرتها أكثر من مرة، من بينهم فى حوارها مع برنامج “مصارعة حرة” حيث قالت انه خانها مرة واحدة وقد أمسكت به، ولكنهما بعد ذلك تصالحا، ولكن فى سياق آخر قد تم الطلاق بين غادة عبدالرازق وزوجها الإعلامى محمد فودة فى 2015.

سمية الألفي

أما الفنانة سمية الألفى فقد اعترفت على طليقها الفنان الراحل فاروق الفيشاوى والذى خانها إلا أنها تكيفت مع الوضع بسبب حبها له، وتفهمها أنها نقطة ضعف، وتأكدها أيضا من حبه لها، ولكن فى نهاية الأمر لجأت للطلاق.

رانيا يوسف

وصرحت الفنانة رانيا يوسف أنها تعرضت للخيانة 3 مرات، مرتين قبل الزواج ومرة بعده، وذلك من خلال برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبى وقالت “والله أعلم”، مشيرة إلى أنه ربما يكون هناك خيانات أخرى لا تعرفها وكما أوضحت أنها كانت تشك في الأمر، وما أكد لها حين سمعت الآخرين يتحدثون عن الأمر.

نجلاء بدر

أما الفنانة نجلاء بدر فقالت إنها تخصص خيانة وذلك خلال برنامج "شيخ الحارة" أيضا الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبى وأن نصف كتاب الخيانة لديها، إلى جانب أن كثرة خيانة الرجال لها جعلها ترفض الدخول فى أى علاقة لمدة 6 سنوات وعن ردة فعلها عن ما تراه من خيانة، فهي تفضل الانسحاب ولا تحب المواجهة لأن لا فائدة منها.