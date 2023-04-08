تزامناً مع يوم الصحة العالمي|رئيس جامعة بني سويف: الدولة تهتم بأدق التفاصيل بحياة المواطن

يحيى العالم اليوم العالمي للصحة في شهر أبريل من كل عام، ويتزامن مع ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، واختارت منظمة الصحة العالمية شعار هذا العام ليكون «الصحة للجميع».



قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، إن أساس المستشفيات الجامعية التدريب الطبي والبحث العلمى ثم العلاج، لافتا إلى اهتمام كلية الطب بتوفير برامج تدريبية على أعلى مستوى بالشراكة مع الجهات الدولية .



وأكد رئيس جامعة بني سويف ، أن جميع الجامعات المصرية تتعاون مع المبادرة الرئاسية وتدعمها بكل قوة ، وذلك ضمن المسئولية المجتمعية للجامعات تجاه المجتمع .

وتابع منصور، أن الدولة المصرية ركزت علي أن تهتم بأدق التفاصيل والخدمات وصولا بتحسين حياة الأشخاص والأفراد ودعمهم لتغير وتحسين مستوي المعيشة كي حصلوا علي حياة كريمة يستحقها كل مصري .

وأضاف الدكتور منصور حسن ، أن الجامعة تستقبل جميع المرضي وتقدم كافة الخدمات الطبية اللازمة، لافتا إلى أن القطاع الصحي في المبادرات الرئاسية نقطة مضيئة مثل القضاء علي قوائم الانتظار و 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الدولة المصرية استهدفت تغيير حياة الأسر والأفراد ومساعدتهم ودعمهم لتحسين مستوي المعيشة، موضحا أنه يتم ذلك عن طريق إطلاق المبادرات التي تستهدف حياة المواطن المصري البسيط والأولى بالاهتمام علي مستوي المحافظات المصرية،

الاحتفال بيوم الصحة العالمي قد بدأ في عام 1948، وذلك بالتزامن مع تأسيس منظمة الصحة العالمية، بينما تم عقد المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية في عام 1978، والذي كان الأساس لدعوة المنظمة للتغطية الصحية الشاملة، وخلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد بمصر في سبتمبر 1994 تم وضع تعريف شامل للصحة الإنجابية، وبالوصول إلى عام 2015 تم وضع أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تضمن الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه".



