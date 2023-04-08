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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين رئيس: أنا مش عيّلة عشان راجل يتحكم في كل تصرفاتي|فيديو

صدى البلد

أكدت الفنانة ياسمين رئيس، رفضها فكرة تغيير شكل جسمها من خلال الذهاب إلى دكتور تجميل ، ومزحت قائلة: "مش بيليق عليا هذا الشكل ولو حبيت أغير شكل جسمي هاكل مفتقة وبحس أني مش بيليق عليا وتخنت قبل كده 7 كيلو ومكنتش حابه شكلي خالص".

وردت ياسمين رئيس، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على موقفها من قبول فتاة سمينة، قائلة: "لو جالي دور بنت تخينة مش هعرف ومهما كلت مش هعرف أتخن والفترة اللي تخنت فيها عشان كنت بأكل حاجات معينة في لبنان كلها بتخن".

وعبرت ياسمين رئيس، عن رفضها تدخل الرجل في كل تصرفات حياتها وتحكمه في كل شيء، مضيفة: "أنا مش صغيرة ورقيبة على نفسي ومش عيلة عشان راجل يتحكم في كل تصرفاتي".

ياسمين رئيس القاهرة والناس الفنانة ياسمين رئيس الاعلاميه أسما أسما إبراهيم برنامج حبر سري

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