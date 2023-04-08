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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضل الله: var ليس من شروط صحة إقامة مباريات كرة القدم

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على أهمية تواجد تقنية الفيديو المعروفة ب var  في مباريات المسابقات المحلية مشدا على انها ليست من شروط صحة إقامة مباريات كرة القدم. 

 

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نعم وجود  (VAR) ليس شرطاً قانونياً من شروط صحة إقامة مباريات كرة القدم.

 

وأضاف الدكتور محمد فضل الله : ولكن وجود  ( VAR ) ، يعمل على تعزيز ثلاث مبادئ هامة لنجاح مسابقة دورى كرة القدم ( التوازن التنافسى ، العدالة التحكيمية ، الكفاءة الفنية للمسابقة ).

تابع الدكتور محمد فضل الله : ملحوظة أهم مايميز مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التى تتصف ( بالمهنية ) ،، قدرتها على إدارة العقود الرياضية( باحترافية )

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تعليق فضل الله على غياب ال var افريقيا

 

كان الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي علق على غياب تقنية الفيديو المعروفة ب var في منافسات دوري أبطال إفريقيا الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.

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فكرة غير منطقية 
 

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فكرة إقامة مباريات بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بدون وجود ( var  ) ، فكرة غير ( منطقية ) وغير ( مقبولة ) ، ولا تتوافق مع قواعد (العدالة التنافسية )  ، ولا  مع ( الحداثة العالمية ) فى كرة القدم.

تابع الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: ما هذا !!!
ياسادة نحن فى عام ٢٠٢٣ ومازلنا نشاهد مباريات يرجع أسلوب أدائها وادارتها الى القرن الماضى.

أضاف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: فكرة عدم استخدام ال ( var ) ، تضاف إلى فكرة التراجع والتأخر المرتبط بعدم تطبيق دوريات المحترفين، وذلك وفقا للقواعد المتبعة فى كافة الدوريات العالمية والتى حددتها الفيفا.

استطرد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: وحتى إذا كان المبرر هو ضعف الإمكانيات فى بعض الدوريات الأفريقية ، فالمنطق يقول أنه يجب أن يكون هناك بداية ، وان يكون هناك تصنيف نبدأ من خلاله بالتطبيق بداية من الدوريات القادرة على التحول من التقليدية فى إدارة كرة القدم الى الحداثة والاحترافية.

اختتم الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي حديثه قائلا: فإذا كانت إفريقيا تحتاج الى كل هذا ، وإذا كانت فى أشد الحاجه الى إحداث  نقلة نوعية فى إدارة كرة القدم  ،،، فماذا يفعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؟

 

فضل الله var دوري ابطال افريقيا تقنية الفيديو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف

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