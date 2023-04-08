جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي زعترة وحوارة جنوبا، ومنعت المركبات من المرور من خلالهما، كما أغلقت حاجز بيت فوريك شرقا، ودوار دير شرف غربا.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز الـ17 شمالا، ودققت بهويات المواطنين.

وأوضحت أن تجمعات للمستوطنين تشهدها مفترقات الطرق والمداخل المؤدية للمدينة.

وأوضحت المصادر ، أن مواجهات اندلعت على حاجز بيت فوريك شرقا الذي يشهد تجمعا للمستوطنين، بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة أن الشاب عاهد عزام محمود سليم، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشاب ، مما أدى إلى إصابته بالرصاص الحي ، نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، وأعلن الأطباء عن استشهاده متأثره بإصابته.