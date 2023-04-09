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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة: اكتمال القمر يحدث تغيرات غامضة لدى البشر

صدى البلد

ما علاقة اكتمال القمر بزيادة سوء الحالة النفسية والتقلبات المزاجية؟ دراسة تؤكد أن اكتمال القمر قد يحدث تغيرات غامضة لدى البشر وربما بالكائنات الحية الأخرى، وأن اكتمال القمر مرتبط بزيادة الاكتئاب وسوء الحالة النفسية.

أكتشف الأطباء النفسيون في كلية الطب بجامعة إنديانا، أن الوفيات بسبب سوء الحالة النفسية زادت بشكل كبير خلال أسبوع اكتمال القمر، وأظهر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما زيادة أكبر في الإصابة ببعض الأمراض النفسية وخاصة السيدات مع انقطاع الطمث.

حالات الانتحار 

البعض قد يشعر باضطراب الحالة النفسية أكثر ما بين الساعة 3 إلى 4 مساء والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالضغوط على مدار اليوم، بالإضافة إلى بدء انخفاض الضوء تدريجيا ،وانخفاض الكورتيزول.

على الجانب الآخر، حددت الدراسة أن شهر سبتمبر هو أكثر الشهور التي تزيد فيها الشعور بالتكتئاب وسوء الحالة النفسية والتفكيرات السلبية، فقد يمر العديد من الأشخاص بنهاية الإجازات الصيفية، ويبدأ شعورهم بقدوم الإجهاد من جديد.

وأشار نيكوليسكو إلى أن زيادة الضوء المنبعث من البدر يمكن أن تكون هي ما يؤدي إلى زيادة  التقلبات المزاجية خلال تلك الفترة، لأن للضوء  دورا رئيسيا في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وهي الدورة المكونة من 24 ساعة والتي تتبعها أجسامنا وذلك لتنظيم وقت النوم.

حالات الانتحار اكتمال القمر الإجازات الصيفية

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