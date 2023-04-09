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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صور تكشف تصميم ومواصفات هواتف آيفون القادمة مع أسعار صادمة

هواتف iPhone 15 Pro
هواتف iPhone 15 Pro القادمة

كشفت تسريبات صور جديدة لتصميم هواتف iPhone 15 Pro القادمة من شركة آبل، حيث تظهر الصور عدد من المفاجآت الخاصة بالهواتف القادمة مع نوع جديد من الأزرار، ونتوء كبير للكاميرا ، وأيضا عددا من الألوان المختلفة.

هواتف iPhone 15 Pro القادمة

وبحسب موقع 9to5Mac فإن هواتف iPhone 15 Pro ستحصل على  إطار  جديد تمامًا من التيتانيوم بتصميم مستدير الحواف، وعلى الرغم من كونها دقيقة ، إلا أن الحواف الدائرية تعد ترقية كبيرة للغاية حيث طالما اشتكى العديد من المستخدمين من الحواف الحادة لهواتف آيفون. 

هواتف iPhone 15 Pro القادمة

وبالإضافة إلى إطار التيتانيوم الجديد ، تعمل آبل على زيادة حجم الكاميرات في iPhone 15 Pro، حيث سيكون نتوء الكاميرا أكثر سمكًا ، لكن التغيير الأكثر وضوحًا سيأتي مع العدسات البارزة، حيث سيكون حجم النتوء في العدسة الفردية أضعاف النتوء في كاميرات iPhone 14 Pro الحالية.

هواتف iPhone 15 Pro القادمة

وفقا لعدد من التقارير فإن هواتف iPhone 15 Pro ستحتوي على تقنية مستشعر للكاميرا  جديدة تمامًا من شأنها "التقاط المزيد من الضوء وتقليل التعرض المفرط أو التعرض الناقص في إعدادات معينة.". 

هواتف iPhone 15 Pro القادمة

وستتخلى هواتف iPhone 15 Pro عن أزرار الحالة الصلبة وكتم الصوت، حيث سيتم استبدال الأزرار بمحركين جديدين باللمس مخصصين بشكل صريح لمحاكاة الضغط على الزر. 

 

وستستمر آبل في تقليص حواف الهواتف، حيث سيبلغ حجم حواف iPhone 15 Pro حوالي 1.55مم فقط، كما سيتميز كلا من الزجاجين الأمامي والخلفي بانحناء دقيق للحواف ، مع الانتقال بسلاسة إلى إطار التيتانيوم .

هواتف iPhone 15 Pro القادمة

وربما يكون التغيير الأكثر إثارة هو أن هواتف iPhone 15 Pro ستأتي بدرجة مميزة من اللون الأحمر، مع ألوان الأبيض والأسود والذهبي. 

هواتف iPhone 15 Pro القادمة

أما بالنسبة للأسعار فإنه من المرجح أن  تزيد آبل أسعار iPhone 15 Pro و Pro Max بما يصل إلى 200 دولار هذا العام، وسيكون هذا أكبر ارتفاع لأسعار هواتف آيفون على الإطلاق، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة كبيرة للمستخدمين.  

 

وستبدأ هواتف iPhone 15 Pro نسخة 128 جيجابايت من سعر حوالي 1199 دولارا أمريكيا، أما هواتف iPhone 15 Pro Max نسخة 128 جيجابايت فستبدأ من سعر حوالي 1299 دولارا أمريكيا. 

 

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