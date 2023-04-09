هنفطر ونفرح أهالينا.. مستقبل وطن يطلق أضخم حفل إفطار بالإسكندرية

أطلق حزب مستقبل وطن، أكبر حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام، والأسر الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية، على مستوى أمانات الحزب بمحافظات الجمهورية، تحت شعار "هنفطر ونفرح أهالينا" وأعقب الإفطار توزيع جوائز عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل مقدمة من حزب مستقبل وطن.

و نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة أضخم مائدة إفطار بعروس البحر المتوسط ضمت ٢٠٠٠ مواطن وأعقب الإفطار توزيع جائزة عمرة مجانية فاز بها صبري خاطر احد أبناء دائرة سيدي جابر بإشراف من أمانة التنظيم برئاسة النائب خالد شلبي، أمين تنظيم محافظة الإسكندرية عضو مجلس النواب.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله ان إن الحزب حريص على مشاركة جموع المواطنين في كافة المناسبات وتقديم الدعم لهم من أجل إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم موضحا أن الفاعلية "هنفطر و نفرح أهالينا" تأتي في إطار حرص، حزب مستقبل وطن، علي لم الشمل الأسرة المصرية وترسيخ العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع المصري، وتقديم كل ما يلزم للأسر الأكثر احتياجاً و الأولي بالرعاية.

حضر الفعالية النواب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ و سيد جمعه عضو الشيوخ و محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ و النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ و احمد المصري عضو مجلس النواب و المهندس البديوي السيد والمحاسب احمد رأفت الأمناء المساعدين بالمحافظة، وإشراف علي الفاعلية أمانة العلاقات العامة برئاسة عبد العزيز ياسين و بتنسيق إعلامي لأمانة الإعلام بإشراف رامي ياسين أمين الإعلام وبحضور قيادات الحزب التنظيمية ومشاركة فعالة من شباب الحزب في تنسيق الفاعلية.