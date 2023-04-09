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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفع بـ 17سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث طريق أبو سمبل

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

شهد طريق أبو سمبل / أسوان البرى اليوم وقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وجرار زراعى مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 شخص آخرين.

 وعلى الفور تم التعامل مع الحادث وذلك بنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة. 

مصرع شخص وإصابة 23 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسوان أبو سمبل

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وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعى على طريق أبوسمبل البرى بالقرب من الكيلو 95 جنوب مدينة أسوان، وعلى الفور وجه مدير مرفق الإسعاف بالدفع بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل السريع معه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، بجانب نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

 

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