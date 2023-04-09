تحرير 111 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 111 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 94 مخالفة تموينية منها 85 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجلات وتصرف وتجميع وقضايا أخرى متنوعة وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 9 مخالفات ما بين ضبط سلع مجهولة المصدر وعدم الاعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية ومحلات البقالة بدائرة المركز بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين ومسئولي الأغذية، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تنوعت ما بين نقص وزن وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بديرمواس برئاسة عامر طه رئيس المركز حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 مخالفات تموينية بـ"قرية كفر خزام" جاءت ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وضبط 625 كيلو مواد غذائية بدون فواتير بـ"قرية دلجا " وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.