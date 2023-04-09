انتشال جثة عجوز من البحر اليوسفي ببني مزار شمال المنيا

تمكن أهالي قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا من انتشال جثة عجوز من مجري البحر اليوسفي المار بالقرية تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بقيام أهالي قرية البهنسا بمركز بني مزار ، بانتشال جثة عجوز، يبلغ من العمر 70 عاما، مجهول الاسم والعنوان، من مجري البحر اليوسفي المار بالقرية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.