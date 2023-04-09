عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة عجوز من البحر اليوسفي ببني مزار شمال المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

تمكن أهالي قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا من انتشال جثة عجوز من مجري البحر اليوسفي المار بالقرية تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

زراعة أشجار مثمرة بمدخل صفط الخمار في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية

حملات لإزالة التعديات بالبناء غير المرخص بمطاي في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بقيام أهالي قرية البهنسا بمركز بني مزار ، بانتشال جثة عجوز، يبلغ من العمر 70  عاما، مجهول الاسم والعنوان، من مجري البحر اليوسفي المار بالقرية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

إزالة التعديات مركز بنى مزار محضر بالواقعة نقل الجثمان مستشفى بني مزار العا شمال المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

مفاجآت في تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة أوسوريو

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

موضوعات متعلقة

زراعة أشجار مثمرة بمدخل صفط الخمار في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية

ترشيحاتنا

بعد إعتداء قوات الاحتلال على المصلين.. تحذير عاجل من الرئاسة الفلسطينية

زيادة جنيهان.. ننشر أسعار السجائر الجديدة بعد رفعها اليوم

بسبب مسلسل الشافعي.. نجل الحويني يواجه السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه

بأمر الملك سلمان.. تعيين الأمير فهد بن سعد محافظًا للدرعية

ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه نيدة السطحية بسوهاج

تصعيد خطير.. الجيش الصيني يحاكي ضرب تايوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكى

إطلالة رمضانية مميزة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام| شاهد

لوك ناعم.. حلا شيحة تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

خالد الصاوى يكشف تطورات حالته الصحية فى أنا والقناع

فيديو

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

الحرارة هتنزل 10 درجات.. انطلاق العاصفة الرعدية وأمطار على هذه المناطق|تغطية خاصة

حربوءة 2023 .. من هي جوري بكر زوجة شقيق جعفر العمدة ؟ «فيديوجراف»

أخذت حكما ضده.. أشرف زكي يفتح النار على الشيخ حاتم الحويني| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

اﻟﻤﺰﻳﺪ