بالأسماء والعناواين.. خريطة كاملة لـ 51 مدرسة مصرية يابانية في مصر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر حاليا، يبلغ 51 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خريطة كاملة بأسماء وعناوين المدارس المصرية اليابانية الموجودة في مصر حتى الآن، وهي كالتالي:



محافظة القاهرة

المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر.. زهراء مدينة نصر مرحلة الـ 4000 - مساكن الضباط - مدينة نصر - القاهرة.

المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة.. القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابة المتحجرة.

المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1.. شارع الكهرباء بجوار الصفا مول، خلف جهاز مدينة الشروق.

المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2.. مدينة الشروق- مشتل الشروق- شارع الجراج- بجوار بنك القاهرة.

المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3.. مدينة المستقبل المجمع التعليمي.



محافظة الجيزة

المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.. محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحي 11.

المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.. الحى 11 الشماليات 6 أكتوبر المنطقة الصناعية.

المدرسة المصرية اليابانية بالحي الثالث- بالسادس من أكتوبر : قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث – السادس من أكتوبر.

المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر : مساكن دهشور امام المركز الطبي‏-السادس من أكتوبر.



محافظة القليوبية

المدرسة المصرية اليابانية ببنها : قسم اول الجزء الجنوبي بنها.

المدرسة المصرية اليابانية بالعبور : مدينة العبور- الحي السابع بعد كارفور العبور- امتداد مدرسة النيل الدولية.



محافظة الإسكندرية

المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه : اخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة أمام شركة إدفينا ميدان عبد الوهاب الرأس السوداء.

المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب: الحى السكنى الأول أمام قصر ثقافة برج العرب.

المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2) : الإسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثاني خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية.



محافظة البحيرة

المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي : قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة.



محافظة دمياط

المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة : مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمبوند دار مصر.

المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ : قرية البساتين- مركز كفر البطيخ.



محافظة الدقهلية

المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر : طريق ميت غمر القاهرة – أرض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية.

المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد : محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي.

المدرسة المصرية اليابانية بجمصة : جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين.

المدرسة المصرية اليابانية تمي الأمديد : قرية الربع - تمي الأمديد.



محافظة الشرقية

المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر : الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)-الزعاقة.

المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق : قسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية.

المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1) : المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية.

المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2) : مجاورة 72 العاشر من رمضان.

محافظة الغربية

المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية : شارع الصياد بجوار ادارة شرق المحلة الكبرى

المدرسة المصرية اليابانية بطنطا : اخر مجمع الجلاء التعليمي

المدرسة المصرية اليابانية بسمنود : محافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى

محافظة كفر الشيخ

المدرسة المصرية اليابانية بيلا : قرية ابشاي- مركز بيلا

محافظة المنوفية

المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا : المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي

المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم : المنوفية - شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوي

محافظة السويس

المدرسة المصرية اليابانية بالسويس : السلام١ بجوار سور الجامعه وخلف المعهد العالي للهندسة - حي فيصل - السويس



محافظة الاسماعيلية

المدرسة المصرية اليابانية : بالاسماعيلية الاسماعيلية -الكيلو 7- ارض فيديكو



محافظة بورسعيد

المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد : تقاطع شارع العبور و اسوان امام معمل البرج - حى العرب - بور سعيد

المدرسة المصرية اليابانية ببورفؤاد : بورسعيد - مدينة بورفؤاد - بجوار مركز شباب سبورتنج

محافظة شمال سيناء

المدرسة المصرية اليابانية بالعريش : مدينة العريش -حي تقسيم ثانى العريش



محافظة جنوب سيناء

المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء : حي النصر - طور سيناء

المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ : بجوار ارض الجمعية للبناء والاسكان امام جامعة الملك سلمان حى النور - شرم الشيخ



محافظة الفيوم

المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم : مدينة الفيوم الجديده طريق اسيوط الغربي

المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس : الفيوم مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات



محافظة اسيوط

المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة : اسيوط الجديدة - ابنى بيتك- المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب



محافظة المنيا

المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة : المنيا الجديدة- الحي الخامس



محافظة بني سويف

المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة : بني سويف الجديدة الحي الرابع



محافظة قنا

المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا: قنا مساكن عثمان خلف نادى طلائع مينا



محافظة سوهاج

المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج : ساحل طهطا- طهطا



محافظة أسوان

المدرسة المصرية اليابانية الرديسية : الرديسية قبلي- مركز ادفو

المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد : امتداد العقاد بجوار نيابه المرور



محافظة البحر الأحمر

المصرية اليابانية بالغردقة 1: اول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة

المصرية اليابانية بالغردقة 2 : تقسيم النور - الاحياء



محافظة الوادي الجديد

المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد : الخارجة - بجوار مركز الاشعاع الحضاري



محافظة مرسى مطروح

المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح : حى الكيلو ٧

جدير بالذكر أنه كانت قد تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توجيهات رئاسية بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى 500 مدرسة على مستوى الجمهورية .