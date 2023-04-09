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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يمكنك رؤية المريخ وأنت جالس في منزلك.. ما القصة؟

خريطة المريخ
خريطة المريخ

أصدرت وكالة ناسا خريطة تفاعلية جديدة تتيح لك استكشاف العديد من منحدرات وحفر المريخ.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، قال جاي ديكسون ، عالم معالجة الصور الذي قاد المشروع: “أردت شيئًا يمكن للجميع الوصول إليه لرؤية المريخ عن بعد، حيث  يمكن لأطفال المدارس استخدام هذه التقنية  الآن، و يمكن لأمي ، التي بلغت 78 عامًا ، استخدام هذه التقنية أيضا، والحقيقة  الهدف من هذه التقنية  هو تقليل الحواجز أمام الأشخاص المهتمين باستكشاف المريخ”.

وأوضحت وكالة ناسا تم وضع الخريطة التفاعلية للكوكب الأحمر في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا باستخدام 110.000 صورة التقطتها مركبة استكشاف المريخ التابعة لناسا.

خريطة المريخ

تغطي هذه الصور ما يقرب من 270 قدمًا مربعًا (25 مترًا مربعًا) من السطح لكل بكسل - كبيرة بما يكفي لتغطية ملعب روز بول في باسادينا ، كاليفورنيا إذا طبعت.

وأفادت وكالة الفضاء الأمريكية ان الخريطة تلتقط الناتجة مجموعة من الميزات الجيولوجية المذهلة بتفاصيل لا تصدق ، بما في ذلك المنحدرات وفوهات الصدمات.

و لاستكشاف الخريطة بنفسك ،يمكن  استخدم الكرة الدوارة بالماوس للتكبير والتصغير ، أو انقر واسحب لتدوير كوكب المريخ.

يأتي إصدار الخريطة بعد وقت قصير من جمع Perseverance Rover التابع لوكالة ناسا عينة من صخور المريخ لإعادتها إلى الأرض والتي يمكن أن تحتوي على علامات الحياة.

وكالة ناسا خريطة تفاعلية المريخ

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