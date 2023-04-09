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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يسجل.. أرسنال يتقدم على ليفربول بهدفين في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وأرسنال، بتقدم الجانرز بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مارتينلي بالهدف الأول لصالح أرسنال في الدقيقة 8 بعدما استغل خطأ من فان دايك ليسددها في الشباك.

و أضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني لفريق أرسنال بعدما تلقى عرضية رائعة من مارتينلي ليضعها برأسية في الشباك بالدقيقة 28.

وقلص محمد صلاح الفارق لفريق ليفربول بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 42.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فابينيو - جونس 

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: رامسديل 

خط الدفاع: وايت - هولدينج - جابرييل - زينشينكو

خط الوسط: أوديجارد - بارتي - شاكا

خط الهجوم: ساكا - جيسوس - مارتينيلي 

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

أرسنال ليفربول ليفربول وأرسنال الدوري الانجليزي الممتاز محمد صلاح

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