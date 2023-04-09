سيصبح ”ورق تواليت”.. خبير اقتصادي شهير يفجر مفاجأة بشأن اقتراب سقوط الدولار الأمريكي

أصدر الخبير الاقتصادي الشهير، روبرت كيوساكي، تحذيرًا صارخًا بشأن تأثيرات التضخم على الطبقة الوسطى الأمريكية وتأثير قرار الحكومة على النفط.

شدد كيوساكي على الدور الحاسم للنفط في دعم المجتمع ، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة بشأن السلع الأساسية ستجعل الطبقة الوسطى في نهاية المطاف “نخبًا”.

سقوط وشيك لـ الدولار الأمريكي

وفي الوقت الذي يتعرض فيه الدولار الأمريكي للتهديد بفقدان مكانته كعملة احتياطية عالمية، ألقى كيوساكي أيضًا بظلال من الشك على استدامته.

وحذر كيوساكي من أن الدولار الأمريكي سيصبح كـ”ورق التواليت”.

وقال: “الدولار سيعود كموجة مد وجزر من ورق التواليت على أمريكا".

كان لـ كيوساكي آراء قاسية حول العملة الأمريكية لفترة طويلة وتوقع مؤخرًا أن فترة حكم الدولار الأمريكي الممتدة كعملة احتياطية في العالم قد تنتهي.

وبعد الأزمات المتتالية، وصف الخبير الاقتصادي الشهير، روبرت كيوساكي، الدولار الأمريكي بـ”ورق تواليت”.