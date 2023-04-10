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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة تحذير في البول تشير إلى سرطان المثانة.. تفاصيل

سرطان المثانة
سرطان المثانة

يحدث سرطان المثانة عندما ينمو نمو الأنسجة غير الطبيعية في بطانة المثانة، أولئك الذين حصلوا على تشخيص مبكر يرون معدل بقاء بنسبة 80 في المائة ، وفقًا لمنظمة Action Bladder Cancer UK. 

 

ومع ذلك ، يتم تشخيص 25 في المائة من جميع الحالات في مرحلة لاحقة ، خاصة عند النساء، لا يؤدي سرطان المثانة دائمًا إلى ظهور العديد من الأعراض ، وهذا هو سبب تشخيص العديد من الأشخاص بعد فوات الأوان.

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إليك أحد الأعراض الشائعة التي يجب ألا تتجاهلها واستشر طبيبك إذا لاحظت ذلك.


-دم في البول
وفقًا لـ NHS UK ، فإن العثور على الدم في البول هو علامة رئيسية على وجود خطأ ما في مثانتك، يحدث هذا العرض في 85 بالمائة من الحالات، يمكن أن يكون الدم في بعض الأحيان ورديًا أو أحمر فاتحًا أو بنيًا أو مخططًا خفيفًا، عادة ما تكون علامة التحذير هذه غير مؤلمة.


لا يعني بيلة دموية بالضرورة أنك مصاب بسرطان المثانة، يمكن أن يكون علامة على عدوى المسالك البولية (UTI) أو حصوات المثانة أو فرط نشاط المثانة أو تضخم البروستاتا لدى الرجال. ومع ذلك ، من المهم ألا تتجاهل هذه العلامة وأن ترى طبيبك لمعرفة السبب والعلاج لكل ما لديك.
 

علامات تحذير أخرى يجب الانتباه إليها:
بصرف النظر عن الدم في البول ، يمكن أن يتسبب سرطان المثانة أيضًا في ظهور أعراض أخرى مثل الحاجة إلى التبول بشكل متكرر ، والحث المفاجئ على التبول ، والإحساس بالحرق عند التبول ، وألم أسفل البطن أو الظهر ، والشعور بالتعب ، وفقدان الشهية. وآلام العظام.


كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان المثانة؟
وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، يجب على المدخنين الإقلاع عن التدخين لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، يجب على المرء أيضًا شرب كمية كافية من الماء يوميًا حيث يُعتقد أن الماء يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان المثانة،  ثبت أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
المصدر: timesofindia
 

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