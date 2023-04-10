بنك الطعام: نواجه ضغوطا في توفير المواد الغذائية ونحتاج دعم القطاع الخاص

أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أنه نواجه ضغوط في توفير المواد الغذائية بالكميات المطلوبة، معلقا “لكن جدعنة المصريين بلا حدود وأطلقنا حملة قبل رمضان لكل أطياف المجتمع، والقطاع الخاص”.

وقال محسن سرحان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن التبرعات التي نتلقاها، أفضل من العام الماضي، ولكن نسبة التضخم تؤثربشكل كبير.

خدمة الـ 27 محافظة و 3 الاف قرية”

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أنه على القطاع الخاص دور هام، في تقديم الدعم واعطاء الخير للمجتمع المصري، معلقا “حطوا ايديكم في ايدينا، واحنا هنهمل على خدمة الـ 27 محافظة و 3 الاف قرية”