مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. عبد الجبار يخسر الانتخابات لصالح أبو عصايا

شهدت الحلقة ١٨ من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها"عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الأحداث بمشاهد نادرة مكان دفن نبيل وسط الصحراء ليلاً تبكي وترفض تقبل العزاء انتظاراً للثأر، تخبر سميرة مسعود أن نادرة محظوظة بحب شداد لها، ينهرها مسعود و يطلب منها المغادرة، تقابل دميانة نادرة لتقديم واجب العزاء لها رغم علمها ان نادرة تريد الثأر لنبيل، تطلب نادرة من دميانة أخبار الجميع بما حدث مع نبيل، تخبر دميانة إسراء بقتل عبد الجبار لنبيل، ترفض أنس سماع كلام إسراء عن والدها و تواجهه و يطلب منها عبد الجبار أن تصدقه بدلاً من أهل النجع الكارهين له، تسأله أنس لماذا الكل يكرهه ، يخبرها بقرب الانتخابات وأنها ستكون معركه بينه و بين بيت أبو عصايا و يطلب منها عدم الاستماع للشائعات و تؤكد له أنها لن تغير رأيها به.

يلوم حسن أبو عصايا على عطية أخوه بسبب عمل دعاية انتخابية باسمه في بعض النجوع رغم ترشح حسن أبو عصايا، يؤكد له عطية ان هذه الزيارات دعاية انتخابية له ويؤكد حسن أبو عصايا ان اسمه لم يذكر في هذه الدعاية الانتخابية، يطلب منه حسن انتظار دورة وعدم تتبع أفكار عادل ابنه حرصاً على تماسك العائلة امام الجميع.



يطلب مسعود من جميع افراد العائلة التعاون في الانتخابات، ويطلب عبد الجبار من سكينة ان تكون على استعداد دائم للضيوف، تتصل نفيسة بإسراء تذكرها بالمبلغ المالي، وتطلب منها اسراء ان تعطيها مهله.





يبدوا على نادرة تحكمها في رجال شداد والأخير يدعمها وتطلب منهم ان يخسر عبد الجبار في الانتخابات خاصة نجع هريدي الذي تنتمي له، لذلك يجب انتخاب نجع هريدي بالكامل لحسن أبو عصايا، يترشح الشيخ حمزة لانتخابات المجلس باسم الاخوان، يرفض الجميع ترشح الشيخ حمزة خاصاً دميانة وعزت وتقرر دميانة دعم حسن أبو عصايا وعمل دعاية مجانية له بمساعدة نادرة في النجوع المجاورة لنجع عبدالجبار.



تزور إسراء دميانة وتطلب منها الوصول لنادرة سراً وترفض دميانة وتطلب منها الانتظار حتى تخبر نادرة اولاً، تطلب منها إسراء السرعة لأهمية الأمر، تخبر دميانة نادرة بأمر إسراء وتؤكد التواصل معها، يطلب شداد من نادرة الحظر حتى تنتهي الانتخابات.

أجواء الانتخابات تسيطر على النجوع ويبدو على عبد الجبار السيطرة على الانتخابات، يبدوا عليه ايضاً مظاهر الحزن لبعد حفيدة عنه،يتلقى عطية أبو عصايا اتصال من ابنه عادل بتعذر الانتخابات في أحد النجوع بسبب إطلاق الأعيرة النارية وغلق اللجنة، يغضب رجال الجبل من تدخلهم في امر الانتخابات بسبب تنفيذ أوامر نادرة وشداد يوبخهم.



يتصل عبد الجبار بالباشا ويؤكد له نجاحه في الانتخابات، يطلب حسن من أقاربه الانسحاب نظراً للنتيجة الانتخابات المخزية، ولكنهم يطلبون منه الانتظار للنهاية، يفوز حسن أبو عصايا بالانتخابات.

أثناء مغادرة عبد الجبار سرادق الانتخابات يرى نادرة داخل سيارة تنظر له شامته ومبتسمه.





أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.