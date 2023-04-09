عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. عبد الجبار يخسر الانتخابات لصالح أبو عصايا

عملة نادرة
عملة نادرة

شهدت الحلقة ١٨ من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها"عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الأحداث بمشاهد نادرة مكان دفن نبيل وسط الصحراء ليلاً تبكي وترفض تقبل العزاء انتظاراً للثأر، تخبر سميرة مسعود أن نادرة محظوظة بحب شداد لها، ينهرها مسعود و يطلب منها المغادرة، تقابل دميانة نادرة لتقديم واجب العزاء لها رغم علمها ان نادرة تريد الثأر لنبيل، تطلب نادرة من دميانة  أخبار الجميع بما حدث مع نبيل، تخبر دميانة إسراء بقتل عبد الجبار لنبيل، ترفض أنس سماع كلام إسراء عن والدها و تواجهه و يطلب منها عبد الجبار أن تصدقه بدلاً من أهل النجع الكارهين له، تسأله أنس لماذا الكل يكرهه ، يخبرها بقرب الانتخابات وأنها ستكون معركه بينه و بين بيت أبو عصايا و يطلب منها عدم الاستماع للشائعات و تؤكد له أنها لن تغير رأيها به.

 

يلوم حسن أبو عصايا على عطية أخوه بسبب عمل دعاية انتخابية باسمه في بعض النجوع رغم ترشح حسن أبو عصايا، يؤكد له عطية ان هذه الزيارات دعاية انتخابية له ويؤكد حسن أبو عصايا ان اسمه لم يذكر في هذه الدعاية الانتخابية، يطلب منه حسن انتظار دورة وعدم تتبع أفكار عادل ابنه حرصاً على تماسك العائلة امام الجميع.
 

يطلب مسعود من جميع افراد العائلة التعاون في الانتخابات، ويطلب عبد الجبار من سكينة ان تكون على استعداد دائم للضيوف، تتصل نفيسة بإسراء تذكرها بالمبلغ المالي، وتطلب منها اسراء ان تعطيها مهله.


 

يبدوا على نادرة تحكمها في رجال شداد والأخير يدعمها وتطلب منهم ان يخسر عبد الجبار في الانتخابات خاصة نجع هريدي الذي تنتمي له، لذلك يجب انتخاب نجع هريدي بالكامل لحسن أبو عصايا، يترشح الشيخ حمزة لانتخابات المجلس باسم الاخوان، يرفض الجميع ترشح الشيخ حمزة خاصاً دميانة وعزت وتقرر دميانة دعم حسن أبو عصايا وعمل دعاية مجانية له بمساعدة نادرة في النجوع المجاورة لنجع عبدالجبار.
 

تزور إسراء دميانة وتطلب منها الوصول لنادرة سراً وترفض دميانة وتطلب منها الانتظار حتى تخبر نادرة اولاً، تطلب منها إسراء السرعة لأهمية الأمر، تخبر دميانة نادرة بأمر إسراء وتؤكد التواصل معها، يطلب شداد من نادرة الحظر حتى تنتهي الانتخابات.

 

أجواء الانتخابات تسيطر على النجوع ويبدو على عبد الجبار السيطرة على الانتخابات، يبدوا عليه ايضاً مظاهر الحزن لبعد حفيدة عنه،يتلقى عطية أبو عصايا اتصال من ابنه عادل بتعذر الانتخابات في أحد النجوع بسبب إطلاق الأعيرة النارية وغلق اللجنة، يغضب رجال الجبل من تدخلهم في امر الانتخابات بسبب تنفيذ أوامر نادرة وشداد يوبخهم.
 

يتصل عبد الجبار بالباشا ويؤكد له نجاحه في الانتخابات، يطلب حسن من أقاربه الانسحاب نظراً للنتيجة الانتخابات المخزية، ولكنهم يطلبون منه الانتظار للنهاية، يفوز حسن أبو عصايا بالانتخابات.

 

أثناء مغادرة عبد الجبار سرادق الانتخابات يرى نادرة داخل سيارة تنظر له شامته ومبتسمه.


 

txt

عملة نادرة الحلقة 18.. مخطط نيللي كريم لخسارة عبد الجبار الانتخابات

txt

عملة نادرة الحلقة 17.. نيللي كريم ترفض تلقي العزاء في شقيقها قبل الثأر

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

 

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

مسلسل عملة نادرة نيللي كريم الفنانة نيللي كريم مدحت العدل جمال سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

موضوعات متعلقة

عملة نادرة الحلقة 18.. مخطط نيللي كريم لخسارة عبد الجبار الانتخابات

عملة نادرة الحلقة 16.. براءة عائلة أبوعصايا من التورط في خطف نادرة

ترشيحاتنا

بدون ترتيب مسبق.. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة السيسي لقسم مدينة نصر

الصور الأولى لحادث خروج عربة قطار قصب ديكوفيل عن القضبان بأسوان

مهرجان أهداف.. سموحة يهزم الداخلية 4-3 في الدوري

أول تعليق من كلوب على إهدار صلاح ركلة جزاء أمام أرسنال

أحزان ودعوات.. ضحية كلب المذيعة الشهيرة بالشيخ زايد يستسلم للموت.. القصة كاملة

الحرب العالمية الثالثة.. رئيس أمريكا السابق يوجه رسالة غامضة للعالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

دراسة: يستطيع الرجال التعبير عن مشاعرهم بالإيموجي أكثر من النساء

طريقة تحضير صوص الجبن الشيدر بالخطوات

مسلسل ستهم الحلقة 18.. روجينا ترفض العودة مع شقيقها

فيديو

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ