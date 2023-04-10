وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد حفل إفطار جماعي وتكريما للأيتام في بشتيل

حضر الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة حفل ليالي رمضان وإفطار بمشاركة الأيتام الذي نظمه مركز شباب بشتيل التابع لإدارة أوسيم مساء اليوم الأحد 9أبريل 2023الموافق 18رمضان 1444ه‍ .

بحضور عادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب ،إيهاب فاروق وكيل المديرية لشؤون الرياضة ،محمد عراقى مدير إدارة المراجعة والحوكمة ،عادل الشيمى مدير إدارة الهيئات والكابتن خالد لطيف امين صندوق نادى الزمالك وإسلام ياسين مدير إدارة شباب أوسيم وكان في إستقبالهم جميعاً بلال نظير رئيس مجلس إدارة مركز شباب بشتيل و أعضاء مجلس إدارة المركز.

تضمن اليوم حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية لفرقة فنون الثقافة لقطاع فنون الثقافة بالجيزة ، وفريق الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية ،وفريق كورال المركز.

كما تخلل تلك الفقرات بعض الفقرات الترفيهية للأطفال كفقرة التنورة والأراجوز.

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