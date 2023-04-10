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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثارت ضجة على إنستجرام.. سيدة تزن 600 رطل تحكي سر نزول وزنها

صدى البلد

تُظهر Bianca Hayes نجمة برنامج Life التي يبلغ وزنها 600 رطل فقدانًا مذهلاً للوزن مقارنة بظهورها  في برنامج الواقع TLC My 600lb Life.

 

وفقا لصحيفة ديلي ميل كانت بيانكا هايز تزن 604 رطلاً عندما ظهرت في برنامج TLC ، لدرجة أنها بدأت تكافح مع قدرتها على الحركة.


التقت بيانكا ، وهي أم لطفلين ، بشريكها رومونتي فيليبس في محادثة حول تكميم المعدة بعد أن خضع كلاهما لعملية إنقاص الوزن ومع ذلك ، عندما حملت ، كان عليها تغيير العملية وسرعان ما عادت إلى العادات القديمة.

 

عانت بيانكا من الأكل العاطفي بعد سلسلة من الوفيات المأساوية التي أصابتها  في البداية والدتها ، ثم والدها إلا أنها  طلبت بيانكا المساعدة من الدكتور نوزارادان وخضعت لعملية تكميم المعدة الثانية  وبحلول نهاية الحلقة ، انخفض وزنها بمقدار 156 رطلاً ، مما أدى إلى انخفاض وزنها إلى 448 رطلاً.

احتفالاً بعيد ميلادها ، أثارت بيانكا الدجل على إنستجرام بفستان من الجلد الأسود  إلى ما وراء ركبتيها مباشرةً ونسقت معه حزام معدني مضفر ذهبي وأكمام منفوخة شفافة بينما كانت بيانكا فقد  كانتستعرض إطارها النحيف أمام نافذة ممتدة من الأرض حتى السقف ومرتدية قلادة فضية ضخمة وزوجًا من الأحذية ذات الكعب الأسود الضخم 

Bianca Hayes الوفيات بيكانا هايتس برنامج TLC

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