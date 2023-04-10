عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة العريش التلقائية تتألق بليالي رمضان بكفر الشيخ

المركز الثقافي بكفر
المركز الثقافي بكفر الشيخ

تواصلت ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمركز الثقافي بكفر الشيخ وباقة متنوعة من الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة للاحتفاء بالشهر الكريم بمختلف المواقع الثقافية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

استقبل نادي أدب كفر الشيخ ثلاثة من أدباء دمياط الكبار وهم: سمير الفيل، صلاح بدران، أبو الخير بدر، للمشاركة في فقرات برنامج "عطر الأحباب" الذي يقوم بإلقاء الضوء على كبار الشعراء والأدباء الراحلين، وأدار اللقاء الشاعر عمرو عامر رئيس نادي الأدب المركزي بكفر الشيخ، وذلك بحضور كوكبة من شعراء كفر الشيخ ومنهم السيد غازي، حمدان حلمي، مصطفى أبو هلال، بسمة شعبان.

بدأت الليلة بحديث الفيل عن مسيرة وحياة وإبداع الشاعر الراحل محمد الزكي، ثم تبادل الحضور من كبار الشعراء المشاركات الشعرية، إلى جانب فقرة إنشاد ديني للمنشد عاطف الطيب.

وقدمت فرقة العريش التلقائية كوكتيل بدوي غناء مصطفى حمدي، القهوة السمراء غناء يوسف محي، رقصة المربوعة غناء مصطفى حمدي، كان عندي غزال غناء مصطفى حمدي.

واستمرت فعاليات معرض الكتاب لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض الفن التشكيلي بعنوان "ابداعات الخشب" لشباب الخريجين من كلية التربية النوعية تحت إشراف أ. د. لمياء صافي، وقد اعتمد المعرض علي تقنية (الأرتراشيا)، كما تبني الفنانين فكرة تصوير الملامح التعبيرية للوجه الانساني لمجموعة من الشخصيات المحلية والعالمية باستخدام خامة قشرة الخشب بألوانها الطبيعية التي تحقق نوع من الثراء اللوني والتعبير مما ساهم في تحقيق الرؤية الفكرية وترك أثر إيجابي علي نفس المشاهد.

ليالى رمضان كفر الشيخ الهيئة العامة لقصور الثقافة سمير الفيل صلاح بدران أبو الخير بدر عطر الأحباب معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

النادي الإسماعيلي يفسخ عقد كوليبالي بالتراضي

أمينة شلباية تكشف عن سر الحفاظ على الشعر والبشرة في رمضان

كلمتان حبيبتان للرحمن.. رددهما وشاهد أثرهما على حياتك في رمضان

توترات بين الصين وتايوان تلوح في الأفق بشكل أكبر من أي وقت مضى.. تقرير

بسبب العنف الأسري.. 3 قتلى بينهم طفل في إطلاق نار بـ أمريكا

مسؤول أمريكي يكشف معلومات خطيرة عن مصدر تسريب الوثائق السرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت ضجة على إنستجرام.. سيدة تزن 600 رطل تحكي سر نزول وزنها

علامة تحذير في البول تشير إلى سرطان المثانة.. تفاصيل

المطرية وصلت العالمية.. وكالات الأنباء تتسابق لحضور النسخة الثانية من الإفطار يوم 21 رمضان

سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ