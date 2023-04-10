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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنهاء أزمة غرامة محمود كهربا خلال ساعات |تفاصيل

كهربا
كهربا

زف الإعلامي سيد علي، بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي، بشأن انتهاء  أزمة اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا، مؤكدا أن هناك تحركات في غاية القوة في طريق إنهاء الأزمة تماما.

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وأضاف الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أن هناك تطورات هامة وإيجابية في أزمة اللاعب كهربا، موضحا أن أموال الغرامة المالية يتم جمعها حاليا.
وتابع الإعلامي سيد علي، أن تم جمع نصف مبلغ الغرامة المالية للاعب محمود كهربا، مشيرا إلى أن خلال 48 ساعة سيتم حل المشكلة، وانهاء الأزمة تماما.

 

مشكلة كهربا

 

وأضاف سيد علي، أن مشكلة كهربا تنتهي غدا او بعد غدا على الأكثر ، ولابد من إنهاء أزمة اللاعب الدولي كهربا.

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