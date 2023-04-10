أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن الأسعار والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر بيعا وشراء في سوق الصاغة المصرية، فيما تراجعت الأوقية عالميا بقوة لتهبط دون مستويات الـ 2000 دولار.

هبطت أسعار الدواجن اليوم بقوة استمرارا لسلسلة الانخفاضات الأيام الماضية ، بعدما سجل سعر كيلو الدواجن ..

يبحث الكثير بشكل يومي أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن، إذ تراجعت أسعار الأخضر محليا وعالميا، إذ هبط سعره في البنك المركزي المصري، على خلفية طرح شهادات جديدة بفائدة 22% في بنوك القاهرة والأهلي وبنك مصر ، ورفع الفائدة 200 نقطة أساس، فيما سجل مؤشر الأخضر تراجعا على المستوى العالمي.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لـ أمطار غزيرة في طقس اليوم ضمن حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم على البلاد، إذ تهبط درجات الحرارة بقوة بقيمة 9 درجات ، بينما تشهد عدة مناطق أمطار رعدية تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

يبحث الكثير من المقبلون على البناء الجديد عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ استقر سعر مواد البناء اليوم الاثنين.

قد يحتاج الكثير منا أرقام الطوارئ، والتي يتم الاستعانة بها في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

يهتم الكثير من المصريين بالبحث يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم 19 رمضان 1444هـ، خاصة موعد أذان الفجر والمغرب في أيام رمضان 1444هـ - 2023م.