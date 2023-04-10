عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن الأسعار والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

 

560 جنيهًا|هزة قوية تضرب أسعار الذهب عالميًا وعيار21 الأن مفاجأة بعد التراجع

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر بيعا وشراء في سوق الصاغة المصرية، فيما تراجعت الأوقية عالميا بقوة لتهبط دون مستويات الـ 2000 دولار.

 

تبدأ من 55 جنيها.. هزة تضرب أسعار الدواجن الآن والبانية مفاجأة

هبطت أسعار الدواجن اليوم بقوة استمرارا لسلسلة الانخفاضات الأيام الماضية ، بعدما سجل سعر كيلو الدواجن ..

 

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

يبحث الكثير بشكل يومي أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن، إذ تراجعت أسعار الأخضر محليا وعالميا، إذ هبط سعره في البنك المركزي المصري، على خلفية طرح شهادات جديدة بفائدة 22% في بنوك القاهرة والأهلي وبنك مصر ، ورفع الفائدة 200 نقطة أساس، فيما سجل مؤشر الأخضر تراجعا على المستوى العالمي.

 

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لـ أمطار غزيرة في طقس اليوم ضمن حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم على البلاد، إذ تهبط درجات الحرارة بقوة بقيمة 9 درجات ،  بينما تشهد عدة مناطق أمطار رعدية تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

 

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

يبحث الكثير من المقبلون على البناء الجديد عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ استقر سعر مواد البناء اليوم الاثنين.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يحتاج الكثير منا أرقام الطوارئ، والتي يتم الاستعانة بها في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

 

موعد الفجر والمغرب اليوم الإثنين 19 رمضان في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثير من المصريين بالبحث يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم 19 رمضان 1444هـ، خاصة موعد أذان الفجر والمغرب في أيام رمضان 1444هـ - 2023م.

 

اسعار الدواجن الذهب أرقام الطوارئ مواقيت الصلاة حالة الطقس نشرة خدمات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

560 جنيهًا|هزة قوية تضرب أسعار الذهب عالميًا وعيار21 الأن مفاجأة بعد التراجع

تبدأ من 55 جنيها.. هزة تضرب أسعار الدواجن الآن والبانية مفاجأة

ارتفاع في أسعار النفط عالميا مع بداية معاملات اليوم

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

أحدث أسعار تويوتا هايلوكس بيك أب بالسوق المصري.. صور

بـ 0.7%.. تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والعملات والدواجن

ترشيحاتنا

 5 تطبيقات مجانية لا يمكنك الاستغناء عنها في رمضان 2023

أول إجراء عسكري لـ أوكرانيا بعد تسريب الوثائق السرية الأمريكية

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب غينيا

هل ينوي استبعاده.. يورجن كلوب يكشف موقفه من استمرار محمد صلاح في ليفربول

تنشيط السياحة لـ"صدى البلد": حققنا حلم أسرة كندية بزيارة مصر قبل فقدان بصرهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة.. أبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

سبب غير متوقع.. طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة

حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ