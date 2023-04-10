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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق الدراسة في السعودية بسبب موجة الطقس السيئ

صدى البلد

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية،اليوم الاثنين، تعليق الدراسة الحضورية  في مدارس المدينة المنورة.

وأفادت إدارة التعليم بالمدينة المنورة ان ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

السعودية.. بيان عاجل من المسجد الحرام بشأن خطة العشر الأواخر من رمضان


وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وبحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، امس الأحد، خطةَ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام، وفقا لموقع المدينة السعودي.

وأكد السديس خلال اجتماع ترتيب خطة العشر الأواخر، على أهمية توفير جميع الخدمات والمستلزمات اللازمة للمصلين والمعتمرين والزوار خلال هذه المدة المهمة، بالإضافة إلى تنظيم برامج دعوية وتربوية وثقافية، وتقديم مبادرات قيمة تخدم المسلمين من جميع أنحاء العالم.

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